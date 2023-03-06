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Сегодня, 18:58

В Иглинском районе директор предстанет перед судом за невыплату зарплаты сотрудникам

Иглинским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета РФ по РБ завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Сетевая компания» по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, обвиняемый в период с июля по октябрь 2022 года не выплачивал в полном объеме заработную плату 55 работникам, в результате сумма задолженности составила более 6 млн рублей. При этом, имеющиеся в указанный период в распоряжении организации денежные средства в общей сумме более 15 млн рублей были израсходованы на иные цели, не связанные с выплатой зарплаты. Работники компании обратились в правоохранительные органы.

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