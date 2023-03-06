В Башкирии отделавшийся штрафом экс-полицейский вновь предстанет перед судом за служебный подлог

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление учалинской межрайонной прокуратуры и отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего старшего госинспектора регистрационно-экзаменационной группы местного ОГИБДД. Суд первой инстанции лишь оштрафовал экс-полицейского на 30 тысяч рублей. Он обвинялся по статье «служебный подлог».

По версии следствия, в декабре 2021 года к обвиняемому обратились знакомые с просьбой посодействовать в сдаче теоретических навыков двум девушкам из Сибая и Челябинска. Они после обучения в автошколе не смогли сдать экзамен. Сотрудник ГИБДД вместо указанных девушек привлек местную жительницу, которая, меняя верхнюю одежду, дважды в течение дня сдала теоретическую часть экзамена без единой ошибки.

После этого страж порядка принял практическую часть и в феврале 2022 года выдал девушкам водительские удостоверения.

«Не согласившись с постановлением учалинского районного суда, гособвинитель обжаловал судебный акт в апелляционном порядке. Верховный суд республики признал доводы надзорного ведомства обоснованными, отменил постановление о прекращении уголовного дела и направил его на новое рассмотрение», - сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.