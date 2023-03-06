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Сегодня, 11:08

В Башкирии мужчину осудили за избиение супруги и ребенка

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Бирский межрайонный суд вынес обвинительный приговор 40-летнему местному жителю за нанесение побоев своей жене и ребенку. Преступление подсудимый совершил в Бирске в августе прошлого года.

По данным пресс-службы суда, будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за нанесение побоев, находясь в квартире, во время ссоры с супругой мужчина взял пульт от телевизора и швырнул его прямо в голову женщины. Тем самым он причинил ей физическую боль и телесное повреждение в виде ушибленной раны лба. Через несколько дней он пнул один раз ногой в грудь своего малолетнего сына, 2010 года рождения, причинив ребенку физическую боль.

При назначении наказания судом учтены полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также отягчающее наказание обстоятельство - совершение преступления родителем в отношении малолетнего лица.

В итоге мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ с отбыванием не более 4 часов в день в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим наказание.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Автор:Дарья Субботина
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