Уфимка хотела купить собаку породы мальтипу, но попала в сети интернет-мошенников

В Уфе 40-летняя местная жительница попала на уловки мошенников в одной из соцсетей. Женщина хотела приобрести щенка породы мальтипу и, найдя соответствующее объявление, связалась с продавцом.

Тот убедил уфимку перевести деньги в качестве залога. Горожанка отправила на счет «продавца» 12 тысяч рублей, но четвероногого друга в итоге не получила. Мошенник перестал выходить на связь. Горожанка обратилась с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, за прошедшие выходные мошенники выманили у жителей Башкирии более миллиона рублей.