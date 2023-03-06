Пьяный уфимец разъезжал по городу на Volkswagen Polo с крупной партией наркотиков

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор в отношении местного жителя по статьям «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в крупном размере» и «управление автомобилем в состоянии опьянения».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в апреле 2022 года подсудимый, ранее привлеченный к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. При досмотре автомобиля Volkswagen Polo у него были изъяты 17 пакетиков с синтетическим веществом. От прохождения медосвидетельствования мужчина вновь отказался.

Кроме того, он через интернет приобрел наркотики для их распространения через оборудованные «закладки» на территории Уфы. Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.