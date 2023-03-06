Фигурантам дела о мошенничестве с деньгами дольщиков Уфы на 2,3 млрд рублей предъявлено обвинение

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по РБ предъявлено обвинение в окончательной редакции фактическому руководителю группы компаний «Госстрой», являющемуся собственником ООО «Госстрой-менеджмент», а также генеральному директору ООО «Башнафтатранс» и финансовому директору ООО «Госстрой-менеджмент» и ООО «Башнафтатранс» в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, фактический руководитель ГК «Госстрой», вступив в преступный сговор с генеральным директором генподрядной организации ООО «Башнафтатранс» и финансовым директором ООО «Госстрой-менеджмент» и ООО «Башнафтатранс», осуществляя фактическое руководство компаниями застройщиков: ООО «Городские проекты», ООО «Высотки», ООО «Литер 4», ООО «Зеленая роща» и жилищно-строительным кооперативом ЖСК «Московский» через управляющею компанию ООО «Госстрой-менеджмент», с целью хищения денежных средств под видом реализации жилых и нежилых помещений от застройщика, заключили с 1134 гражданами договоры участия в долевом строительстве жилья и договоры паенакопления на строительство 4 жилых домов в квартале жилого комплекса «Московский» в Кировском районе Уфы на общую сумму более 2,3 млрд рублей. Однако в последующем условия договоров о передаче готовых квартир в установленный срок не исполнили, а часть полученных денежных средств похитили и израсходовали по своему усмотрению.

В результате участникам долевого строительства причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму. В настоящее время строительство не завершено, степень готовности объектов варьируется от 18 до 54%, организации-застройщики признаны банкротами и включены в Федеральный реестр проблемных объектов. В отношении почти 800 обманутых дольщиков принято решение о производстве компенсационных выплат, также решается вопрос о производстве выплат другим потерпевшим.

Обвиняемые вину в совершенном преступлении не признали. В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых и объекты незавершенного строительства наложен арест на общую сумму свыше 1,8 млрд рублей.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность. За период расследования допрошено более 1000 человек, проведено свыше 50 судебных экспертиз, около 50 осмотров, выемок и обысков, а также других следственных действий.

В настоящее время следственные действия по уголовному делу окончены, выполняется ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела.

Ход и результаты расследования, а также полное возмещение причиненного ущерба находится на контроле руководства следственного управления республики.