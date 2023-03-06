Директор организации в Башкирии задолжал сотрудникам свыше 370 тысяч рублей зарплаты

Директор учебно-консалтингового центра «Газ.Нефть» в Бирске задолжал 10 своим сотрудникам более 370 тысяч рублей заработной платы, сообщает прокуратура Башкирии.

Известно, что он удерживал средства около трех лет, с мая 2019-го по октябрь 2022-го года, причем на расчетных счетах организации находилось свыше 1 млн руб., однако эти средства предпочли потратить на другие цели.

После соответствующих проверок против руководителя возбудили уголовное дело по статье 145.1 УК РФ — суд назначил обвиняемому штраф в 120 тыс. руб. Долг работникам также был выплачен в полном размере.