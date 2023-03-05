В Кушнаренковском районе Башкирии в горящем доме погиб пожилой мужчина

Сегодня ночью в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что горит дом по ул. Мира в д. Верхнесаитово в Кушнаренковском районе.

На место прибыли силы и средства МЧС России, добровольная пожарная команда Башкирского с/с и другие экстренные службы.

«К сожалению, в ходе тушения и разбора конструкций на месте пожара обнаружен погибший мужчина 1947 года рождения», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.

В результате пожара огнем повреждены бревенчатый дом размерами 6×9 м и баня размерами 5×3 м.

Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.