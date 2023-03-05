Новости Башкортостана и Уфы
75.46
0
80.05
0
85.94
+1.19
0 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 10:27

В Кушнаренковском районе Башкирии в горящем доме погиб пожилой мужчина

пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

Сегодня ночью в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что горит дом по ул. Мира в д. Верхнесаитово в Кушнаренковском районе.

На место прибыли силы и средства МЧС России, добровольная пожарная команда Башкирского с/с и другие экстренные службы.

«К сожалению, в ходе тушения и разбора конструкций на месте пожара обнаружен погибший мужчина 1947 года рождения», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.

В результате пожара огнем повреждены бревенчатый дом размерами 6×9 м и баня размерами 5×3 м.

Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика