В Баймаке пожар унес жизнь 55-летнего мужчины

Утром в воскресенье в г. Баймаке загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре в доме по ул. Таналычка поступило в центр обработки вызовов системы-112 в 10.09.

По прибитию на место сил и средств МЧС России происходило открытое горение бревенчатого дома размерами 3х7 м. Пожар потушен. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе госкомитета по ЧС РБ, в результате пожара погиб мужчина 1967 года рождения.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В ведомстве призвали граждан к соблюдению элементарных правил пожарной безопасности в жилье.