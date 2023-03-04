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Вчера, 14:17

В Уфе трое начальников автоколонн «Башавтотранса» подозреваются в получении взяток от водителей

В Уфе три начальника автоколонн автотранспортного предприятия № 1 ГУП «Башавтотранс» стали фигурантами уголовных дел по статье «Получение взятки», сообщили в правоохранительных органах. Считается, что в 2018–2022 годах они брали взятки от водителей автобусов за предоставление более выгодных условий работы по времени и маршрутам.

Задержанным от 30 до 50 лет. В рабочем кабинете одного из них изъято 360 тыс. руб. — оперативники считают, что это средства взяток. В общем незаконные вознаграждения составляли от 1 тыс. до 15 тыс. руб.

Сообщается, что задержанные дали признательные показания. Расследование продолжается.

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