В Уфе трое начальников автоколонн «Башавтотранса» подозреваются в получении взяток от водителей

В Уфе три начальника автоколонн автотранспортного предприятия № 1 ГУП «Башавтотранс» стали фигурантами уголовных дел по статье «Получение взятки», сообщили в правоохранительных органах. Считается, что в 2018–2022 годах они брали взятки от водителей автобусов за предоставление более выгодных условий работы по времени и маршрутам.

Задержанным от 30 до 50 лет. В рабочем кабинете одного из них изъято 360 тыс. руб. — оперативники считают, что это средства взяток. В общем незаконные вознаграждения составляли от 1 тыс. до 15 тыс. руб.

Сообщается, что задержанные дали признательные показания. Расследование продолжается.