В Уфе бывший начальник отдела компании «Геофизика» обвиняется в мошенничестве

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела материально-технического снабжения акционерного общества «Научно-производственная фирма «Геофизика» по статьям «коммерческий подкуп» и «мошенничество».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с марта 2019 по декабрь 2021 года начальник отдела материально-технического снабжения компании систематически получал незаконное вознаграждение от директора коммерческой организации за обеспечение своевременной и полной оплаты по договору поставки радиодеталей. Сумма подкупа составила почти 580 тысяч рублей.

Кроме того, будучи менеджером по закупкам, с октября 2016 по сентябрь 2018 года мужчина получил от руководства одного из поставщиков свыше 430 тысяч рублей за способствование в продолжении сотрудничества организаций, не имея на то полномочий.

Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.