В Чишмах на площади 500 квадратных метров горит магазин «Светофор»

В поселке городского типа Чишмы Чишминского района горит магазин «Светофор». По оперативным данным пресс-службы МЧС по РБ, предварительная площадь пожара на данный момент около 500 кв.метров. К тушению пожара привлечено более 30 человек и 9 единиц техники. Информации о погибших и травмированных на данный момент нет.

На тушение подано 3 ствола. Из здания эвакуировано более 20 пропановых баллонов. Силы и средства привлечены по повышенному рангу сложности. Организован подвоз воды.

Причина пожара — устанавливается. На место выехал эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

Сообщается, что на место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы. По поручению начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марата Латыпова в Чишмы для руководства тушением пожара выехал заместитель начальника Главного управления по государственной противопожарной службы Виталий Барзайкин.