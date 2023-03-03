В Башкирии в двух ДТП пострадали восемь человек

В Зилаирском районе утром 3 марта произошло ДТП с пятью пострадавшими. По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, на 184 км автодороги Магнитогорск - Ира столкнулись встречные «УАЗ Патриот» и «Лада Ларгус».
В аварии оба водителя и три пассажира «Ларгуса» были доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности уточняются.
Также накануне днем в Белокатайском районе на 16 км автодороги Новобелокатай - Белянка - Перевоз 53-летний житель Свердловской области, управляя грузовиком «ГАЗ», предположительно, из-за сильного ветра потерял управление и столкнулся со встречной «Ладой Нива».
В ДТП 32-летний водитель «Нивы» и его два пассажира, мужчины 49 и 58 лет, получили травмы. Известно, что водитель «ГАЗели» перевозил в тентованном кузове двух лошадей. Животные травм не получили. Начато разбирательство, проинформировали в региональной госавтоинспекции.