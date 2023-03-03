В Башкирии в двух ДТП пострадали восемь человек

В Зилаирском районе утром 3 марта произошло ДТП с пятью пострадавшими. По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, на 184 км автодороги Магнитогорск - Ира столкнулись встречные «УАЗ Патриот» и «Лада Ларгус».

В аварии оба водителя и три пассажира «Ларгуса» были доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности уточняются.