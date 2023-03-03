В Башкирии 2-летний ребенок обварился кипятком

В Туймазинском районе вечером 2 марта с малышом произошел несчастный случай. Как стало известно «Башинформу» от собственного источника в экстренных службах, в Туймазах, находясь дома, 2-летний мальчик, по словам его матери, опрокинул на себя стакан с горячим чаем.

Ребенок получил серьезные ожоги. Его экстренно доставили в отделение реанимации местной больницы. Медики поставили предварительный диагноз — термический ожог туловища II степени.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу самочувствия малыша в пресс-службу министерства здравоохранения РБ.

«Пациент в состоянии средней степени тяжести. Ребенка отправили в Уфу, в ожоговый центр. Он получил ожог 12% первой и второй степени», — сообщили в ведомстве.