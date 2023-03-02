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Сегодня, 07:30

В Уфе экс-заведующая детсадом обвиняется в мошенничестве: заработала на «мертвой душе» 1 млн рублей

Ксения Калинина, архив
Фото:Ксения Калинина, архив

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей заведующей дошкольного образовательного учреждения по статьям «мошенничество» и «служебный подлог».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, женщина фиктивно трудоустроила в детский сад свою знакомую на вакантную должность помощника воспитателя, внеся заведомо ложные сведения об отработанном ею времени. Фактически сотрудница не работала, а руководитель дошкольного учреждения получала за нее зарплату — общая сумма составила более 1 млн рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Обвиняемая частично признала свою вину. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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