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Сегодня, 10:21

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора дворца спорта

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Мелеузовская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции в деятельности МАУ «Дворец спорта». По данным пресс-службы прокуратуры РБ, директор муниципального учреждения по устной договоренности предоставлял в пользование часть помещения малого спортивного зала для проведения занятий по кросс-фиту.

С октября 2021 года по май 2022 года женщина, проводившая занятия, передавала ему в счет аренды деньги для последующего внесения их в кассу учреждения. Но полученные деньги он присвоил себе и распорядился по своему усмотрению. Таким образом им получено 45 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

В отношении бывшего руководителя организации возбуждено уголовное дело по статье «присвоение». Ход расследования дела находится на контроле межрайонной прокуратуры. Кроме того, в адрес главы администрации района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, мужчина уволен в связи с утратой доверия.

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