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Вчера, 19:15

Суд в Башкирии вынес приговор по делу о смерти двух работников нефтеперерабатывающего завода

Суд в Башкирии вынес приговор по делу о смерти двух работников нефтеперерабатывающего завода. Трагический инцидент произошел в августе 2021 года: во время осмотра технологических установок в помещении завода произошла разгерметизация котла-утилизатора. В результате случившегося двое операторов получили множественные термические ожоги, от которых впоследствии скончались.

По информации пресс-службы Следственного комитета России по РБ, начальник цеха, зная о течи трубопровода и о ее потенциальной опасности для жизни и здоровья работников, дал указание подчиненным сотрудникам произвести осмотр трубопровода. Тем самым нарушил нормы и правила в области безопасности, что привело к трагическим последствиям.

Подсудимый не признал вину в совершенном преступлении.

Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год. Также с нефтеперерабатывающего завода взыскано по 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам каждого потерпевшего.

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