В Уфе ищут водителя, сбившего девушку во дворе дома

27 февраля около 14.15 водитель, управлявший неустановленной машиной, следуя по местному проезду напротив дома №68/4 по улице Бакалинской, наехал на 16-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы головы, но сама обратилась за медицинской помощью, сообщает госавтоинспекция Уфы.

По факту ДТП начато разбирательство. Личность водителя и его транспортное средство устанавливаются. Всех, кто стал очевидцем или обладает какой-либо информацией по данному факту, просят помочь в розыске, позвонив по телефону 8 917 486 76 36. Конфиденциальность гарантируется.