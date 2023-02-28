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Сегодня, 09:34

В Уфе ищут водителя, сбившего девушку во дворе дома

госавтоинспекция Уфы
Фото:госавтоинспекция Уфы

27 февраля около 14.15 водитель, управлявший неустановленной машиной, следуя по местному проезду напротив дома №68/4 по улице Бакалинской, наехал на 16-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы головы, но сама обратилась за медицинской помощью, сообщает госавтоинспекция Уфы.

По факту ДТП начато разбирательство. Личность водителя и его транспортное средство устанавливаются. Всех, кто стал очевидцем или обладает какой-либо информацией по данному факту, просят помочь в розыске, позвонив по телефону 8 917 486 76 36. Конфиденциальность гарантируется.

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