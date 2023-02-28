Пострадавший при пожаре в Башкирии мужчина госпитализирован в больницу

В Башкирии при пожаре в деревне Новобалтачево Балтачевского района пострадал мужчина 1965 года рождения. По информации пресс-службы МЧС по РБ, пострадавший с ожогами различной степени госпитализирован в реанимационное отделение балтачевской больницы.

В ведомстве уточнили, что огнем поврежден бревенчатый дом размером 7×8 м. На тушение пожара были привлечены силы и средства МЧС России, добровольная пожарная команда Тошкуровского сельсовета и другие экстренные службы.

В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС России, причина пожара устанавливается.