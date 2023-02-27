В Уфе мужчина упал в шахту лифта с высоты 8 этажа и выжил

В Уфе сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты пришли на помощь мужчине, упавшему в шахту лифта с высоты восьмого этажа.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в строящемся доме на ул. Дружбы народов, когда 28-летний работник строительной компании занимался разгрузкой конвекторов отопления. На строительном объекте использовался подъемник для доставки груза на верхние этажи. По предварительной информации, молодой человек по неосторожности шагнул в шахту лифта и упал вниз.

Он остался жив. Для того чтобы эвакуировать его, спасатели спустились в лифтовую шахту, на носилках подняли мужчину наверх и передали медикам.

Как выяснил «Башинформ», мужчина на стройке работал сантехником-монтажником. Медики диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, множественные переломы ног. Его доставили в клиническую больницу «РЖД-Медицина» Уфы.