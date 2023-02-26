В Уфе спасатели пришли на помощь 10-летнему мальчику и его собаке

В Уфе 10-летний мальчик со своей собакой упали в люк. Сообщение о прошествии поступило в Систему-112 сегодня, 26 февраля, в 16:24, сообщили информагентству «Башинформ» в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Ребёнок с собакой упали в люк по улице Магистральной. На помощь мальчику и его питомцу прибыли спасатели и медики. Сотрудники скорой медицинской помощи осмотрели ребёнка. к счастью, госпитализация пострадавшему не потребовалась, мальчик и собака не травмировались.

Мальчик поблагодарил спасателей и продолжил выгуливать свою собаку.