Сегодня, 26 февраля, в Бирском районе Башкирии произошли два дорожно-транспортных происшествия. Авария случились на 91 км автодороги Уфа — Янаул, выяснило информагентство «Башинформ» из сообщения ГИБДД республики.

По имеющейся информации, первое ДТП произошло около 15.00 часов дня. Столкнулись автомобили Datsun и Daewoo Nexia. Позже на другом участке столкнулись ещё три автомобиля: «Лада Гранта», ВАЗ-2110 и Volkswagen Polo.

«В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия сотрудники госавтоинспекции оперативно оказали помощь участникам ДТП, организовали бесперебойное движение транспорта», — сообщили в ведомстве.