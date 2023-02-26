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Вчера, 22:19

В Башкирии на автодороге Уфа — Янаул произошли два ДТП с участием пяти автомобилей

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

Сегодня, 26 февраля, в Бирском районе Башкирии произошли два дорожно-транспортных происшествия. Авария случились на 91 км автодороги Уфа — Янаул, выяснило информагентство «Башинформ» из сообщения ГИБДД республики.

По имеющейся информации, первое ДТП произошло около 15.00 часов дня. Столкнулись автомобили Datsun и Daewoo Nexia. Позже на другом участке столкнулись ещё три автомобиля: «Лада Гранта», ВАЗ-2110 и Volkswagen Polo.

«В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия сотрудники госавтоинспекции оперативно оказали помощь участникам ДТП, организовали бесперебойное движение транспорта», — сообщили в ведомстве.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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