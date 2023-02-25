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Сегодня, 10:41

В Белебеевском районе Башкирии произошло лобовое столкновение легковушек, есть пострадавшие

телеграм-канал Владимира Севастьянова
Фото:телеграм-канал Владимира Севастьянова

Накануне вечером в Приютово столкнулись две встречные автомашины: «Дэу Нексия» и «Лада Гранта». В результате пострадали люди, находившиеся  в обеих машинах: 36 летний водитель «Нексии» и два его пассажира, среди которых была 13-летнии девочка, 57-летняя пассажирка «Гранты». Они получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

В ходе выяснения обстоятельств аварии обнаружилось, что водитель «Нексии» не имел прав, а ранее не раз привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Его состояние в момент ДТП установит медицинская экспертиза.

Автор:Роман Якимчук
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