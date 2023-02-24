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Вчера, 21:46

За прошедшие сутки в Башкирии возбуждено 6 уголовных дел о мошенничествах

соцсети
Фото:соцсети

В дежурные части органов внутренних дел республики поступило 6 сообщений, связанных с общеуголовными мошенничествами.

24-летней жительнице города Уфы позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка. Под предлогом предотвращения мошеннических действий неизвестный убедил девушку перевести ее личные денежные средства с банковского счета на указанные им лицевые счета - в общей сумме более 380 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Жителю Давлекановского района позвонил неизвестный и также представился сотрудником одного из крупных банков. Под предлогом сохранения денежных средств, неизвестный убедил мужчину оформить кредит и перевести денежные средства на сумму более 200 тысяч рублей на указанный им счет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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