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Вчера, 18:30

В Стерлитамаке мошенники похитили у доверчивых пенсионеров более 700 тысяч рублей

соцсети
Фото:соцсети

Сотрудники Управления МВД России по Стрелитамаку устанавливают аферистов, которые убедили пожилых граждан отдать деньги, чтобы помочь своим родственникам.

В полицию с заявлениями о мошенничестве обратились жители города. Возраст потерпевших составил от 72 до 83 лет. Пожилым гражданам звонили на стационарные телефоны и сообщали печальную новость о том, что родственник попал в дорожно-транспортное происшествие.

Первому потерпевшему позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он рассказал о беде, которая случилась с внучкой. Во время беседы мошенник сообщил, что дедушка может помочь своей родственнице, чтобы та не стала фигуранткой уголовного дела. Доверчивый пенсионер, поверив каждому слову, согласился и передал курьеру 570 тысяч рублей. После чего созвонился с сыном и узнал, что с внучкой все в порядке.

Второй потерпевшей также позвонили на стационарный телефон и сообщили только уже о дочери, которая якобы стала виновницей в ДТП. Неизвестные предложили вариант, с помощью которого можно избежать ответственность. Для этого необходимо передать всю имеющуюся наличность курьеру, который подъедет к дому. Пожилая женщина, посчитав сумму сбережений, согласилась. Ущерб составил 105 тысяч рублей.

Третьей сообщили о племяннице. Она якобы также стала участницей дорожно-транспортного происшествия. Для решения всех проблем, которые могут возникнуть в будущем аферисты попросили 30 тысяч рублей. Как и в предыдущих случаях, мужчина передал неизвестному деньги.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

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