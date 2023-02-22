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Вчера, 21:59

В Нефтекамске растет число преступлений, связанных с кражей данных из соцсетей

Статистика обращений граждан в Отдел МВД России по городу Нефтекамску свидетельствуют о росте преступлений, совершаемых с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Основной массив указанной категории составляют мошенничества и вымогательства.

Отделом дознания за 2022 год возбуждено 62, а за первый месяц 2023 года 2 уголовных дела по фактам мошенничества, то есть, получение чужого имущества (денежных средств) путем обмана потерпевшего; по фактам оформления кредитов в микрокредитных организациях дистанционно, путем предоставления паспортных и иных личных данных посторонних людей, которые и не подразумевают о том, что на них оформлен кредит, пока к ним не начинают поступать звонки с микрокредитных организаций о неуплате кредита, либо из коллекторских агентств, или даже из суда. Так же к указанной категории уголовных дел относятся обман при покупке-продаже товаров сети Интернет.

Так же с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершаются преступления, сопряженные с незаконным получением личных данных граждан, путем взлома их страниц в социальных сетях, овладение сведениями личного и, порой, интимного характера в виде фото-видеоинформации. Используя данные граждан, злоумышленники занимаются вымогательством денег у граждан, угрозами распространить полученную информацию.

Неосведомленные граждане, боясь разглашения, осуществляют переводы своих денежных средств на счета или номера сотовых телефонов преступников.

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