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Сегодня, 10:40

В Башкирии женщина, переходя дорогу на красный сигнал светофора, попала под колеса машины

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

В Салавате переход на красный сигнал светофора стал причиной ДТП. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ, накануне вечером на пересечении улиц Уфимской и Дзержинского 28-летний местный житель за рулём «Лады Гранты» на регулируемом перекрёстке совершил наезд на 38-летнюю женщину.

Предположительно, она переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешехода с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

«Башинформу» собственный источник сообщил о том, что у женщины диагностированы закрытый перелом малой берцовой кости, повреждения капсулы правого коленного сустава. Она находится в травматологическом отделении городской больницы.

Видео «18+».

Видео:ГИБДД по РБ
Автор:Дарья Субботина
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