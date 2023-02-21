В Уфе мошенницы обманули 91-летнюю бабушку на 200 тысяч рублей

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц Челябинской области по статье «мошенничество».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, обвиняемые обратились на улице к 91-летней уфимке и, представившись работницами социальной службы, узнали адрес ее проживания. Придя к ней домой, сообщницы под предлогом замены старых купюр на новые подменили деньги потерпевшей на сувенирные купюры «банка приколов», похитив у бабушки 200 тысяч рублей.

Обвиняемые признали свою вину и полностью возместили причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.