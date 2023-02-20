В Мелеузе местный житель приговорен к лишению свободы за убийство инвалида

Доказательства, собранные Мелеузовским межрайонным следственным отделом, стали основанием для вынесения приговора 31-летнему жителю Мелеуза, признанному судом виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как установлено следствием, ночью с 4 на 5 августа 2021 года подсудимый распивал спиртные напитки с 38-летним потерпевшим, являющимся инвалидом 3 группы, в мастерской у последнего в Мелеузе. Во время распития между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину мастерской множество ударов руками и ногами, а также подручными предметами по голове и другим частям тела, от полученных телесных повреждений мужчина скончался. Чтобы избежать уголовной ответственности подсудимый перенес тело на улицу, после чего скрылся, а затем вернулся на место происшествия со своей невестой и вызвал скорую помощь, заявив, что обнаружил знакомого уже мертвым. Однако, проведенными следственно-оперативными мероприятиями и экспертными исследованиями его версия была полностью опровергнута.

Суд приговорил его к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу родственников потерпевшего 1,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда.