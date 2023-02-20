Новости Башкортостана и Уфы
74.76
0
79.61
0
84.09
+1.09
-9 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 22:11

Бывший директор сибайского коллежда получил срок в колонии строгого режима за взятки от подчиненной

Суд вынес приговор бывшему директору Сибайского колледжа строительства и сервиса, признанному виновным в получении взятки.

Как установлено следствием, подсудимый в период с мая по декабрь 2022 года получал незаконное денежное вознаграждение от подчиненной за включение ее в список премированных, непривлечение к дисциплинарной ответственности, а также за общее покровительство по службе. Согласно достигнутой договоренности подчиненная перечисляла директору по 10 тыс. рублей с каждой полученной премии, всего им было получено 60 тыс. рублей.

При передаче очередной части денежных средств подозреваемый был задержан с поличным оперативниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.

Подсудимый признал вину в совершенном преступлении. 

Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, назначил ему штраф в размере 1,2 млн рублей, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях в течение 5 лет. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика