Бывший директор сибайского коллежда получил срок в колонии строгого режима за взятки от подчиненной

Суд вынес приговор бывшему директору Сибайского колледжа строительства и сервиса, признанному виновным в получении взятки.

Как установлено следствием, подсудимый в период с мая по декабрь 2022 года получал незаконное денежное вознаграждение от подчиненной за включение ее в список премированных, непривлечение к дисциплинарной ответственности, а также за общее покровительство по службе. Согласно достигнутой договоренности подчиненная перечисляла директору по 10 тыс. рублей с каждой полученной премии, всего им было получено 60 тыс. рублей.

При передаче очередной части денежных средств подозреваемый был задержан с поличным оперативниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.

Подсудимый признал вину в совершенном преступлении.

Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, назначил ему штраф в размере 1,2 млн рублей, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях в течение 5 лет. Подсудимый взят под стражу в зале суда.