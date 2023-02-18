Опубликованы подробности тройного ДТП в Уфе с участием легковушек и трактора

В Башкирии стали известны подробности тройного ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2108, «Рено Логан» и трактора ХТЗ-150, которое произошло вчера вечером на трассе Уфа-Оренбург.

Как сообщил глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов, 21-летнего владельца отечественной машины лишили прав за нетрезвое вождение больше двух лет назад. Кроме того, транспортное средство мужчины не было зарегистрировано в установленном порядке.

Ранее «Башинформ» писал, что в результате аварии пострадали автомобилист-"нелегал» и его 20-летний пассажир — после оказания медпомощи их отпустили домой.

Сейчас ведется разбирательство для выяснения всех обстоятельств и причин инцидента.