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Сегодня, 09:38

В МЧС Башкирии рассказали подробности взрыва «ГАЗели» с хозяином внутри

пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

В селе Октябрьский Стерлитамакского района накануне произошла трагедия. Как ранее сообщал «Башинформ», мужчина поставил машину на прогрев, при этом сам находился в салоне. «ГАЗель» была на газу. В момент прогревания машины произошел взрыв. Мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что погиб в свой день рождения.

По данным МЧС республики, информация о ЧП поступила к ним накануне днем. На место выехали огнеборцы и другие экстренные службы. В результате пожара значительно была повреждена кабина на площади два квадратных метра и моторный отсек бортовой «ГАЗели». В ходе тушения в кабине автомобиля обнаружено тело 54-летнего владельца.

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Автор:Ляйсан Закирова
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