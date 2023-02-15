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Сегодня, 16:13

В Уфе водитель «ГАЗели» не смог дать взятку сотруднику ДПС

УГИБДД по Уфе
Фото:УГИБДД по Уфе

В уфимском микрорайоне Нижегородка сотрудники ДПС задержали 33-летнего водителя «ГАЗели». При проверке по базе данных установлено, что мужчина не имеет водительского удостоверения, машина не зарегистрирована в установленном порядке. За эти правонарушения предусмотрена административная ответственность.

«Гражданин, зная об этом, при составлении материалов предложил сотрудникам полиции вознаграждение, чтобы избежать наказания. Водитель был предупрежден, что его действия противоправны и попадают под санкции уголовного законодательства, предусмотренного статьей 291.2 УК РФ „мелкое взяточничество“. После этого он оставил в салоне патрульного автомобиля деньги. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа», — проинформировали в пресс-службе УГИБДД по Уфе.

В отношении него сотрудники госавтоинспекции составили административные материалы по нескольким статьям: «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке».

«ГАЗель» поместили на спецстоянку. Водитель был доставлен в территориальный отдел полиции для проведения процессуальных процедур. Органами дознания проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «мелкое взяточничество».

УГИБДД по Уфе
Фото:УГИБДД по Уфе
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