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Сегодня, 10:17

В Уфе с убийцы матери троих детей взыщут более 3 млн рублей

СКР по РБ
Фото:СКР по РБ

Калининский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры об установлении доли троих несовершеннолетних в наследстве и компенсации им морального вреда от преступления на сумму более 3 млн рублей.

В апреле 2021 года Верховный суд РБ вынес приговор по уголовному делу в отношении уфимца по статьям «убийство, сопряженное с разбоем», «разбой», «покушение на побег из-под стражи» и «применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти». Так, в январе 2019 года знакомая осужденного продала свою квартиру. Чтобы завладеть деньгами в размере более 2,2 млн рублей, он встретился с ней в гаражном кооперативе и задушил, оставив труп в гараже. Через несколько месяцев злоумышленник перевез тело потерпевшей и закопал в парке культуры и отдыха им. М. И. Калинина Уфы. Более полутора лет уфимка числилась пропавшей без вести.

Мужчина был задержан в июне 2020 года. Во время следственного действия он ударил сотрудника полиции лопатой и попытался скрыться в лесу.

Суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.

Прокуратура Калининского района в интересах детей погибшей обратилась в суд с исковым заявлением об установлении доли в наследстве, а также возмещении причиненного ущерба и морального вреда. Суд признал доводы надзорного ведомства законными и обоснованными. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.

Как информировал ранее «Башинформ», по данным пресс-службы Следственного комитета РБ, в феврале 2019 года уфимка обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении ее 35-летней дочери. Правоохранители установили очевидца совершенного убийства женщины, который не сообщал о преступлении более полутора лет, так как боялся расправы со стороны подсудимого. Следствие выяснило, что в январе 2019 года вечером подсудимый, узнав, что его знакомая продала квартиру за 2,2 млн рублей, назначил ей встречу под предлогом возврата денег, которые он у нее ранее одолжил. Во время встречи подсудимый завел женщину в принадлежащий ему гараж, накинул ей на шею веревку и удерживал до тех пор, пока та не перестала дышать, а затем похитил у нее деньги в общей сумме более 2,2 млн рублей. После чего преступник оставил тело женщины в смотровой яме своего гаража и скрылся с места происшествия. В апреле 2019 года мужчина вывез тело и закопал в парке.

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