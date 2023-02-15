В Уфе спасатели предотвратили падение двух малышей из окна жилого дома

В Уфе накануне вечером в экстренные службы позвонила женщина и сообщила о том, что в доме на улице Набережной, 17, из открытого окна второго этажа выглядывают два маленьких ребенка. Сначала детей заметил проходивший мимо мужчина, когда они, открыв окно, бросали вниз игрушки.

На место были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы и полиции.

«Спасатели, приставив лестницу к приоткрытому окну, проникли в квартиру, где находились два ребенка, 2 и 4 лет. Взрослых дома не было. При осмотре спасатели повреждений на детях не обнаружили. Как выяснили сотрудники полиции, мама, оставив малышей одних, пошла в магазин за продуктами», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе УГЗ по Уфе.