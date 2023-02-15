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Сегодня, 11:26

В Уфе грузовик врезался в попутный автомобиль «Фольксваген Поло»: пострадала женщина-водитель

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

В Октябрьском районе Уфы накануне днем на проспекте Салавата Юлаева 51-летний уфимец, управляя грузовиком «Хово», совершил столкновение с попутным автомобилем «Фольксваген Поло». От удара легковушка наехала на парапет, затем в сугроб. В ДТП 39-летняя женщина, водитель «Фольксвагена», обратилась за медицинской помощью.

«Соблюдение дистанции — прямая обязанность водителя, благодаря которой на завершение маневра или торможения у него будет немного больше времени. В большей части ДТП, характерных наездом на впереди идущий автомобиль автомобилем, идущим позади, виновным признается водитель той машины, которая ехала сзади. Объяснение простое — нужно было соблюдать дистанцию», — напомнил о правилах безопасного вождения начальник ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ
ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ
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