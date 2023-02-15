Новости Башкортостана и Уфы
73.86
+0.23
79.34
+0.66
84.56
-1.02
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 15:13

Осужденный познакомился в интернете с уфимкой и выманил у нее 300 тысяч рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Еврейской автономной области по статье «мошенничество в крупном размере». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, подсудимый, отбывая наказание в виде лишения свободы, познакомился в интернете с женщиной. Он, представившись сотрудником правоохранительных органов, под различными предлогами просил ее оказать ему финансовую помощь для проведения платной операции, оформления страховой выплаты, приобретения медикаментов, обещая, но только на словах, вернуть деньги.

Мужчина незаконно получил от женщины почти 300 тысяч рублей. Поняв, что деньги ей не вернут, потерпевшая обратилась в полицию. 

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал сумму причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика