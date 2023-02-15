Осужденный познакомился в интернете с уфимкой и выманил у нее 300 тысяч рублей

Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Еврейской автономной области по статье «мошенничество в крупном размере». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, подсудимый, отбывая наказание в виде лишения свободы, познакомился в интернете с женщиной. Он, представившись сотрудником правоохранительных органов, под различными предлогами просил ее оказать ему финансовую помощь для проведения платной операции, оформления страховой выплаты, приобретения медикаментов, обещая, но только на словах, вернуть деньги.

Мужчина незаконно получил от женщины почти 300 тысяч рублей. Поняв, что деньги ей не вернут, потерпевшая обратилась в полицию.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал сумму причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.