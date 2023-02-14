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Вчера, 17:07

Кулаки и дубинки. В Уфе экс-полицейские за избиение задержанных отделались условными сроками

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Кировским районным судом 13 февраля было рассмотрено уголовное дело в отношении бывших сотрудников полка патрульно-постовой службы уфимской полиции: 41-летнего уроженца Кугарчинского района, 27-летнего уроженца Туймазов.

По данным пресс-службы суда, 41-летний страж порядка в помещении стационарного поста полиции, явно превышая свои должностные полномочия, начал избивать задержанного. Он со всей силы ударил ногой по голове лежащего на полу мужчины, затем по груди, а потом и вовсе встал ногами на его спину и попрыгал не менее двух раз. В тот же день он нанес удар резиновой палкой по бедру еще одного задержанного и ногой по голени.

Кроме того, в феврале 2019 года двое обвиняемых, находясь комнате следственно-оперативной группы дежурной части отдела полиции, стали избивать резиновой палкой и кулаками еще одного гражданина. Удары пришлись по голове, шее, спине, рукам и ногам. 

41-летний подсудимый по ряду эпизодов не признал свою вину, по одному эпизоду признал вину частично. 27-летний подсудимый виновным себя не признал. Первому было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком на 3 года; второму - 3 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком на 2 года. Наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным. Приговор в законную силу пока не вступил.

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