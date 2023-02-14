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Вчера, 13:16

В Башкирии перед судом предстанет предполагаемый виновник ДТП с гибелью водителя и 2-летнего ребенка

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

Прокуратура Давлекановского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Уфимского района по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в ноябре 2022 года обвиняемый за рулем Mazda Millenia на автодороге М-5 «Урал» выехал на обгон и, задев попутный «КамАЗ», совершил лобовое столкновение с машиной марки «Лада Ларгус».

В ДТП водитель отечественного автомобиля и несовершеннолетняя пассажирка иномарки от полученных травм скончались, двое взрослых, а также ребенок получили вред здоровью различной степени тяжести.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Давлекановский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Башинформ», ссылаясь на информацию пресс-службы МЧС по РБ, информировал о том, что в результате столкновения автомобилей Mazda Millenia, грузовика «КамАЗ» и «Лады Ларгус» погиб 37-летний мужчина, пострадали две девочки в возрасте 9 лет и 2,5 месяца и женщины, 1983 и 1989 года рождения. Сотрудники МЧС России произвели деблокирование пострадавших. Позже выяснилось, что после аварии не выжила маленькая девочка. Она была доставлена в больницу с тяжелыми травмами и скончалась в медучреждении.

«37-летний житель Уфимского района, управляя Mazda Millenia, по одной из версий, в зоне действия знака обгон запрещён допустил столкновение с попутным грузовиком „КамАЗ“, после со встречной „Ладой Ларгус“. В результате аварии водитель „Лады“ скончался в реанимационном отделении местной больницы. Водитель „Mazda“ и его пассажиры, 33-летняя супруга, их дети, 9-летняя девочка и 2,5 месячный ребёнок с тяжёлыми травмами госпитализированы. Позже новорождённая девочка скончалась в больнице», — проинформировали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Автор:Дарья Субботина
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