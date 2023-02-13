Житель Башкирии заплатит штраф в 300 тысяч рублей за взятку полицейскому

Белебеевский городской суд вынес приговор в отношении жителя Ермекеевского района по статье «дача взятки должностному лицу через посредника». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне 2022 года подсудимый поделился со знакомым информацией о том, что является фигурантом уголовных дел по факту присвоения и растраты чужого имущества. Его собеседник заявил, что поспособствует решению вопроса о прекращении уголовного преследования за вознаграждение.

Противоправные действия подсудимого были пресечены правоохранительными органами при передаче 100 тысяч рублей полицейскому.

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.