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Сегодня, 15:54

Не скинулся на застолье. В Башкирии в бытовке спустя 8 дней после убийства нашли труп мужчины

СКР по РБ
Фото:СКР по РБ

В начале февраля в Бирске в тепловом узле на улице Мира обнаружили тело 58-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Стражи порядка установили подозреваемого. Ранее неоднократно судимый 47-летний бездомный сначала ничего не говорил сотрудникам, пока не увидел собранные доказательства.

По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, в квартире у жителя Бирска собрались малознакомые люди для совместного распития алкоголя. Двое гостей поругались. Подозреваемый был крайне недоволен тем, что мужчина пришел «на все готовенькое»: и кушает, и пьет, но ничего не принес. Никто не стал останавливать конфликт. Ранее судимый местный житель ударил оппонента в грудную клетку, отчего тот не удержался на ногах. Затем последовал удар ножом, который подозреваемый взял со стола. Вызывать «скорую» никто не стал. Вместо этого мужчину в крови просто выставили за дверь. Раненый забрался в подвал и лег у отопительных труб. Прошло около недели, прежде чем его тело обнаружили рабочие.

Подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе СУ СКР по РБ также сообщили подробности случившегося. По версии следствия, 27 января 2023 года компания из четырех человек выпивали в квартире у четвертого участника застолья. Когда хозяин уснул, между обвиняемым и 58-летним гостем произошла ссора, так как злоумышленник стал высказывать претензии, в связи с тем, что мужчина ничего не принес к столу и это происходит уже не в первый раз. Пожилой гость вышел из квартиры, однако злоумышленник догнал его и ударил несколько раз кулаком, после чего нанес два удара ножом в спину, а затем столкнул потерпевшего в бытовку, пристроенную к дому. От полученных ранений мужчина скончался. Учитывая, что близких у потерпевшего не было, его исчезновение никто не заметил. Жилец дома обнаружил его тело спустя восемь дней.

«С обвиняемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели», — проинформировали в региональном следственном управлении.

Автор:Дарья Субботина
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