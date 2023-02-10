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Сегодня, 10:27

Житель Башкирии предстанет перед судом по делу об убийстве беспомощного дедушки

СКР по РБ
Фото:СКР по РБ

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летнего жителя Белебеевского района по статьям «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия».

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, ночью в апреле прошлого года между обвиняемым и его знакомой во время застолья произошел конфликт. В итоге хозяйка жилого помещения выгнала мужчину на улицу без верхней одежды. Оставшись в подъезде, под предлогом одолжить одежду он поднялся в квартиру на этаж выше, дверь которой открыл 88-летний дедушка.

Получив отказ, обвиняемый незаконно прошел в жилище престарелого и нанес ему множественные удары руками и ногами в область расположения жизненно важных органов, а после задушил.

В пресс-службе регионального следственного управления сообщили подробности убийства.

«Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что 22 апреля 2022 года у соседки потерпевшего в гостях находился обвиняемый. Вечером во время распития спиртных напитков они услышали шум из квартиры сверху, при этом, женщина пожаловалась своему знакомому на пожилого соседа, который постоянно шумит по ночам и мешает спать ей и ее детям. Мужчина решил выяснить отношения с шумным соседом, поговорив с ним, он вернулся обратно к знакомой, однако, женщина не пустила его, сославшись на то что уже поздно и ее дети уже спят, при этом, она отказалась отдавать куртку и обувь гостя. Мужчина вернулся к пожилому соседу и попросил одолжить ему куртку и обувь, а когда тот отказал ему, то попросился к нему переночевать. Сосед был против и попытался выгнать незваного гостя. Во время конфликта обвиняемый нанес 88-летнему потерпевшему множественные удары по голове и другим частям тела руками и ногами, после чего лег спать у него дома. Через полтора часа злоумышленник проснулся, взял плащ потерпевшего и ушел к себе домой. Плащ дедушки мужчина выбросил во дворе своего дома, на следующий день он был обнаружен сотрудниками полиции на том же месте», — проинформировали в СУ СКР по РБ.

Мужчина частично признал свою вину. Уголовное дело направлено в Верховный суд Башкортостана для рассмотрения по существу.

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