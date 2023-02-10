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Сегодня, 10:09

Заплатит сыну 1 млн рублей. Жителя Башкирии осудили за «пьяное» ДТП с гибелью 85-летней женщины

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Нефтекамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 63-летнего Фаата Г., обвиняемого в совершении ДТП, повлекшего смерть человека.

Судом установлено, что днем в сентябре 2022 года в Нефтекамске водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, начал осуществлять обгон и наехал на 85-летнюю женщину, переходившую проезжую часть. От полученных тяжких телесных повреждений она скончалась в городской больнице.

«В судебном заседании обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск сына погибшей, взыскав в счёт компенсации морального вреда один миллион рублей», — сообщили «Башинформу» в объединённой пресс-службе судов РБ.

Приговор вступил в законную силу.

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