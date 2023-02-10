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Сегодня, 14:43

В Уфе мужчина, находясь в камере, «заминировал» отдел полиции

Объединенная пресс-служба судов РБ
Фото:Объединенная пресс-служба судов РБ

Ленинский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении 47-летнего мужчины. Он обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Как сообщили «Башинформу» в объединенной пресс-службе судов РБ, утром 9 февраля этого года уфимец, находясь в камере отдела полиции, со своего сотового телефона позвонил на номер «102» и сообщил ложную информацию о заложенном взрывном устройстве в отделе.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Суд его удовлетворил, постановив избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 апреля.

Постановление в законную силу пока не вступило.

В пресс-службе МВД по РБ прокомментировали инцидент. 

«Ночью 9 февраля за совершение административного правонарушения по ст. 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство» в отдел полиции №4 управления МВД России по Уфе был доставлен местный житель. В дальнейшем мужчина осуществил телефонный звонок с ложным сообщением о нахождении в здании отдела опасного предмета.
По данному факту в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», - сообщили в ведомстве.

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