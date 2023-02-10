В Салавате во время пожара погиб 37-летний мужчина

10 февраля в 18.30 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Уфимской в г. Салават.

На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. На момент прибытия пожарного подразделения происходило горение домашнего имущества в однокомнатной квартире.

Из зоны воздействия опасных факторов пожара звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам спасено 10 человек, из них 1 ребенок. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировалось 5 человек, из них 2 ребенка. Открытое горение ликвидировано менее чем за 15 минут на площади 4 кв. м.

К сожалению, в ходе тушения обнаружен погибший мужчина 1985 года рождения, сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС.

Причина пожара устанавливается. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.