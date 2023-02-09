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Вчера, 14:31

В Башкирии «смотрящий за городом» пытался отобрать бизнес у предпринимательницы

УФСБ по РБ
Фото:УФСБ по РБ

Главное следственное управление МВД по Башкортостану по материалам управления уголовного розыска МВД по РБ и УФСБ России по РБ возбудило уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Белебея. Он обвиняется в вымогательстве и подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Правоохранители выявили руководителя уголовно-преступной среды Белебеевского района. Им оказался ранее заключенный под стражу 33-летний местный житель, который обвиняется в вымогательстве. По данным следствия, с 2021 по 2022 год злоумышленник с сообщниками пытался отобрать бизнес 48-летней предпринимательницы, которая занималась пассажирскими перевозками.

«По имеющимся данным, в апреле 2020 года злоумышленник получил криминальный статус и признание в уголовной среде в качестве „смотрящего за городом“. Начиная с этого времени, подозреваемый обязывал всех лиц, причастных к преступной среде, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, a также назначал приближенных ему лиц. Белебеевец решал конфликты и споры между лицами, придерживающимися криминальной идеологии, организовал сбор денежных средств — „общак“, контролировал соблюдение криминальных правил и традиций», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

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