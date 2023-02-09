Бывший замглавы администрации района в Башкирии осужден к 4 годам колонии строгого режима за взятку

Нефтекамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации Краснокамского района по статье «получение взятки в крупном размере».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре 2022 года к чиновнику обратился индивидуальный предприниматель, чтобы тот оказал помощь при добыче и вывозе песка объемом 2 тыс. кубических метров с территории садоводческого товарищества в Краснокамском районе в обход предусмотренной законодательством процедуры. Подсудимый, пообещав поспособствовать противоправным действиям коммерсанта, потребовал передать ему деньги, после чего предприниматель обратился в правоохранительные органы с заявлением о незаконном вымогательстве у него денег.

Взяткополучатель был задержан сотрудниками полиции при передаче 15 тысяч рублей из ранее оговоренных 200 тысяч рублей.

Мужчина частично признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти и управления, органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 3 года.

Чиновник уволился в январе 2023 года по собственному желанию. Мужчина был взят под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.