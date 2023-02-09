Новости Башкортостана и Уфы
72.89
+1.32
78.32
+1.49
84.21
-0.29
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 16:21

Бывший замглавы администрации района в Башкирии осужден к 4 годам колонии строгого режима за взятку

прокуратура РБ
Фото:прокуратура РБ

Нефтекамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации Краснокамского района по статье «получение взятки в крупном размере».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре 2022 года к чиновнику обратился индивидуальный предприниматель, чтобы тот оказал помощь при добыче и вывозе песка объемом 2 тыс. кубических метров с территории садоводческого товарищества в Краснокамском районе в обход предусмотренной законодательством процедуры. Подсудимый, пообещав поспособствовать противоправным действиям коммерсанта, потребовал передать ему деньги, после чего предприниматель обратился в правоохранительные органы с заявлением о незаконном вымогательстве у него денег.

Взяткополучатель был задержан сотрудниками полиции при передаче 15 тысяч рублей из ранее оговоренных 200 тысяч рублей.

Мужчина частично признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти и управления, органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 3 года.

Чиновник уволился в январе 2023 года по собственному желанию. Мужчина был взят под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика