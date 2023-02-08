В Башкирии в доме нашли мертвой восьмимесячную девочку

В Абзелиловском районе в одном из домов был найден труп младенца. Как сообщает издание «Мой Башкортостан», ссылаясь на собственный источник, женщина с двумя дочками приехала в гости к своей сестре. Вечером родственницы немного выпили перед сном и легли спать. Под утро мать обнаружила восьмимесячную дочь на полу, девочка была мертва.

«Ребенок уснул с матерью, по предварительным данным, на краю кровати. Возможно, девочка неудачно упала, может быть, ей стало плохо. Только по результатам судмедэкспертизы станет ясно, от чего скончалась малышка», — рассказал источник в экстренных службах «Башинформу».

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.