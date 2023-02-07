В Уфе мошенники «развели» геймера на деньги

В дежурную часть управления МВД России по Уфе обратился 26-летний местный житель. Заявитель рассказал, что попался на уловки мошенников при покупке аккаунта в групповой виртуальной онлайн-игре.

Уфимец увидел в интернете объявление о продаже с низкой ценой, он связался с «продавцами», которые потребовали 50 тысяч рублей. Геймер перечислил деньги, однако доступ к аккаунту так и не получил. Лжепродавец пропал и заблокировал аккаунт.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, за прошедшие сутки жители Башкирии отдали мошенникам около пяти миллионов рублей.