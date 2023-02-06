15-летнего парня, выжившего после ЧП с поездом, санитарной авиацией доставили из Кумертау в Уфу

Трагедия с молодым человеком произошла две недели назад, 23 января. Как информировал «Башинформ», 15-летний парень попал под пассажирский поезд «Оренбург — Уфа». Его доставили в реанимационное отделение больницы Кумертау, медики диагностировали перелом свода черепа. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось.

Информагентству 6 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии сообщили о самочувствии пациента.

«Пациент 31 января доставлен детской санитарной авиацией в больницу Уфы в сопровождении реаниматолога. Состояние тяжелое, находится в реанимации РДКБ», — проинформировали в министерстве.

Ранее глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пояснил, что молодой человек был в наушниках и не услышал приближения поезда.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.